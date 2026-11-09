Köyün adını zeytinyağına marka yaptı

Burhaniye ilçesinde genç girişimci Kaan Ulusoy, belediye önünde kurduğu stantta zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yaptı. Ulusoy, anneannesinin köyü olan Bahçeliköy’ün adını zeytinyağına marka yaptığını söyledi.

Belediye önünde kurduğu stantta Bahçeliköy markasını tanıtan 20 yaşındaki Kaan Ulusoy, "Yöremizde yurdun en lezzetli zeytinyağları üretilmektedir. Pek çok üretici marka aldı. Biz de anneannemin köyü olan Çanakkale Ezine’ye bağlı Bahçeliköy’ü yağımıza marka yaptık. Markamızda yağımız da çok tutuldu" dedi.