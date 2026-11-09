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        Başkan Şehirli "Atatürk'ün fikirleri ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz"

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Şehirli, Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, Cumhuriyet'in değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Başkan Şehirli "Atatürk'ün fikirleri ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz"

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Şehirli, Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, Cumhuriyet’in değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Başkan Şehirli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca bir milletin kderini değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda fikirleri ve ileri görüşlülüğüyle tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına ve Cumhuriyet’i kurarken ortaya koyduğu iradeye dikkat çeken Başkan Şehirli, onun emanet ettiği değerlere sahip çıkmanın önemine değindi.

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        "Atatürk’ün mirası geleceğimize ışık tutuyor"

        Başkan Şehirli "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ederek tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine imza atmıştır. Yokluklar içerisinde verilen Kurtuluş Mücadelesi’ni büyük bir inanç ve kararlılıkla zafere taşıyan Atatürk, ardından kurduğu Cumhuriyet ile milletimize aydınlık bir gelecek bırakmıştır. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bağımsızlık, eşitlik ve çağdaşlaşma idealleri bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizlere düşen en büyük görev, onun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Aradan geçen yıllara rağmen Atatürk’e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılık ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Onun fikirleri, ilkeleri ve milletimize kazandırdığı değerler daima yol göstericimiz olacaktır" dedi.

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        "Özlemle ve minnetle anıyoruz"

        Başkan Şehirli, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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