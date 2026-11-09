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        Balıkesirspor'dan gol yağmuru

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, 10 hafta sonunda attığı 28 golle 29 gol atan Eskişehirspor'un ardından grubun en skorer ikinci takımı konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 19 kez rakip fileleri sarsarak iç saha karnesine göre en golcü takım olarak dikkat çekti. Balıkesir ekibinde ligde krallık yarışında da zirvede olan Emre Gemici 14 golle gol yükünü çekerken, Ali Sinan Gayla 6, Akın Akman 3 gol kaydederek en skorer isimler oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Balıkesirspor'dan gol yağmuru

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, 10 hafta sonunda attığı 28 golle 29 gol atan Eskişehirspor'un ardından grubun en skorer ikinci takımı konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 19 kez rakip fileleri sarsarak iç saha karnesine göre en golcü takım olarak dikkat çekti. Balıkesir ekibinde ligde krallık yarışında da zirvede olan Emre Gemici 14 golle gol yükünü çekerken, Ali Sinan Gayla 6, Akın Akman 3 gol kaydederek en skorer isimler oldu.

        Son olarak evinde Gaziemir SK'yı 3-1 yenen Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, "Hücumda üretken olmamız ve gol fırsatları oluşturmamız sevindirici. Bununla birlikte, yakaladığımız pozisyonları daha yüksek bir yüzdeyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bitiriciliğimizi, hücumdaki etkinliğimizi daha da artıracağımıza inanıyorum. Uzun lig maratonunun sonunda hedefimize ulaşacağımız konusunda hiç şüphem yok" dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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