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        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış aylarının yaklaşması ile birlikte deve güreşlerinin takvimi de belirlendi. Güreş takviminin belirlenmesinin ardından havut giydirme hayırları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış aylarının yaklaşması ile birlikte deve güreşlerinin takvimi de belirlendi. Güreş takviminin belirlenmesinin ardından havut giydirme hayırları başladı.

        Burhaniye'de Onur Cirit ve Haldun Cirit’in develeri için havut hayrı düzenlendi. Onur Cirit ve Haldun Cirit’in düzenlediği hayra Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve çok sayıda güreşsever katıldı. Güreş sezonunun hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Erdil, "İlçemizin devecilik camiasında ikinci nesil olarak sahalarda yer alan, devecilik geleneğine katkı sunan Onur Cirit ve Haldun Cirit’in her yıl geleneksel olarak düzenledikleri sezon öncesi havut hayrında misafirleri ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Develerimizin ve devecilerimizin sağlıklı olduğu, kazasız belasız, sorunsuz ve güzel bir sezon olmasını temenni ediyor, yeni güreş sezonunun tüm devecilik camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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