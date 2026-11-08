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        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 0-4

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 0-4

        STAT: 17 Eylül Stadı

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Mehmet Dura, Enes Berk Güçlü

        BANDIRMASPOR: Furkan Bekleviç, L. Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, T. Kehinde (Dk. 58 Recep Yalın D.), Kerem Dönertaş (Dk. 29 Dean Lico), R. Mulumba, G. Bruno, (Dk. 58 Recep Yalın D.) Enes Çinemre, (Dk. 46 Muhammed G.) A. Badji (Dk. 46 Emirhan Ayhan)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Marco Silvestri, D. Biraschi, Muhammed Sarıkaya, Robin Yalçın, Dorukhan Toköz, Y. Onogo, (Dk. 76 Marius Doh) Candan Başkale, A. Traore, (Dk. 87 Halis Joshua Esen) Emre Akbaba (Dk. 73 Daniele Verde) , Barış Kalaycı, Tiago Çukur (Dk. 78 Cenk Tosun)

        GOLLER: Dk. 11 Gianni Bruno (KK) (Bandırmaspor), Dk. 22 Yaya Onogo, Dk. 88 Barış Kalaycı, Dk. 90+2 Daniele Verde (Fatih Karagümrük)

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        KIRMIZI KART: Dk. 79 Enes Aydın (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Mulumba, Lucas Lima, Enes Aydın (Bandırmaspor) - Dorukhan Toköz, Ahmed Traore, Yaya Onogo (Fatih Karagümrük)

        Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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