Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 0-4
STAT: 17 Eylül Stadı
HAKEMLER: Yücel Büyük, Mehmet Dura, Enes Berk Güçlü
BANDIRMASPOR: Furkan Bekleviç, L. Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, T. Kehinde (Dk. 58 Recep Yalın D.), Kerem Dönertaş (Dk. 29 Dean Lico), R. Mulumba, G. Bruno, (Dk. 58 Recep Yalın D.) Enes Çinemre, (Dk. 46 Muhammed G.) A. Badji (Dk. 46 Emirhan Ayhan)
FATİH KARAGÜMRÜK: Marco Silvestri, D. Biraschi, Muhammed Sarıkaya, Robin Yalçın, Dorukhan Toköz, Y. Onogo, (Dk. 76 Marius Doh) Candan Başkale, A. Traore, (Dk. 87 Halis Joshua Esen) Emre Akbaba (Dk. 73 Daniele Verde) , Barış Kalaycı, Tiago Çukur (Dk. 78 Cenk Tosun)
GOLLER: Dk. 11 Gianni Bruno (KK) (Bandırmaspor), Dk. 22 Yaya Onogo, Dk. 88 Barış Kalaycı, Dk. 90+2 Daniele Verde (Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Enes Aydın (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mulumba, Lucas Lima, Enes Aydın (Bandırmaspor) - Dorukhan Toköz, Ahmed Traore, Yaya Onogo (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.
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