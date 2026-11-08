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        Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e sahasında 4-0 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Genç bir takımımız var ama bugün sahada istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'e sahasında 4-0 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Genç bir takımımız var ama bugün sahada istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık." dedi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maça çıktıklarını ve mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Taraftarımıza böyle bir futbol izlettiğimiz için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Genç bir takımımız var ama bugün sahada istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Erken gol ve ardından top bizdeyken kaptırıp yediğimiz ikinci gol. Dediğim gibi bugün fazla maç konuşacak bir durumda değiliz."

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        Arslan, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine sıcağı sıcağına bir şey söylemek istemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Burada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen böyle kötü günler olur. Taraftarımızın da sinirini anlıyorum. Onları da baş tacı yaparım. Bazı kötü sözler beni üzdü ama onlara cevap verecek de değilim. Bu işi yapıyorsak her türlü sorumluluğu alırız. Yönetimimizle konuşuruz, Bandırmaspor'a kazık çakmaya gelmedik. Bandırmaspor'un menfaatine ne varsa ben her şeyi yaparım."

        - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük cephesi

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        Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti ise galibiyetin kolay olmadığını söyledi.

        Oyuncularına teşekkür eden Bocchetti, "Oyuncularımız, aldığımız kötü sonuçlardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdi. Karakterli oyuncular. Bu iyi gidişin devamını bekliyoruz. Biz, tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Bu yüzden de her maç yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." dedi.

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