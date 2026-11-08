Yücel Yılmaz, Yasin Sagay ve Eşref Uslu Ayvalık'ta açılışta buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, önceki dönem AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlarından iş insanı Hakan Kayaalp’in hayata geçirdiği yeni işletmesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay, Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref Uslu ile ilçenin tanınmış simaları katıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende açılış kurdelesi, Yücel Yılmaz, Yasin Sağay ve Eşref Uslu tarafından kesildi. Açılışın ardından işletme sahibi Hakan Kayaalp’i tebrik eden protokol üyeleri, yeni iş yerinin Ayvalık’a hayırlı olmasını temenni ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.

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Hakan Kayaalp’ten teşekkür

Yeni işletmesini hizmete açmanın mutluluğunu yaşayan iş insanı Hakan Kayaalp ise bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve davetlilere teşekkür etti.

Kayaalp, açılışa katılarak mutluluğunu paylaşan herkese şükranlarını sunarken, AYHUQA’nın Ayvalık’a hayırlı olmasını diledi.