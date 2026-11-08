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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Bağyüzü'ndeki Atatürk anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Atatürk Anıtı'nda incelemeler yapıldı Bergama sınırlarında bulunan anıtın bakımı ve çevre düzenlemesi için adım atılması bekleniyor

        Bağyüzü'ndeki Atatürk anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Atatürk Anıtı'nda incelemeler yapıldı Bergama sınırlarında bulunan anıtın bakımı ve çevre düzenlemesi için adım atılması bekleniyor

        Ayvalık'ın Bağyüzü Mahallesi ile İzmir'in Bergama ilçesi sınırları arasında bulunan ve uzun süredir bakımsızlığıyla gündeme gelen Atatürk Anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla anıtın bulunduğu bölgede incelemeler gerçekleştirilerek mevcut durumla ilgili tespitlerde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Bağyüzü'ndeki Atatürk anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Atatürk Anıtı'nda incelemeler yapıldı Bergama sınırlarında bulunan anıtın bakımı ve çevre düzenlemesi için adım atılması bekleniyor

        Ayvalık'ın Bağyüzü Mahallesi ile İzmir'in Bergama ilçesi sınırları arasında bulunan ve uzun süredir bakımsızlığıyla gündeme gelen Atatürk Anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla anıtın bulunduğu bölgede incelemeler gerçekleştirilerek mevcut durumla ilgili tespitlerde bulunuldu.

        2002 yılında açılışı gerçekleştirilen ve dünyaca ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'in imzasını taşıyan Atatürk Anıtı'nın yıllardır yeterli bakım ve ilgiyi görmemesi üzerine yapılan çağrılar karşılık bulmaya başladı. Anıtın korunması ve çevresinin düzenlenmesi için uzun süredir girişimlerde bulunan Gazeteci Mehmet Gülümser, İzmir ve Balıkesir büyükşehir belediyelerine ortak sorumluluk çağrısında bulunmuştu.

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        Gülümser, Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla oluşturulan bu anlamlı alanın yalnızca korunmasının değil, aynı zamanda bölgenin yerel üretimini destekleyen, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunan bir merkeze dönüştürülmesinin de önemine dikkat çekmişti.

        Ahmet Akın talimat verdi, Gökay Bacan yerinde inceledi

        Mehmet Gülümser'in çağrılarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Anıtın mevcut durumu, çevresindeki bakımsızlık ve yapılması gereken düzenlemeler konusunda yerinde tespitler gerçekleştiren Bacan'ın incelemelerinin ardından konu Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili yöneticilerinin de gündemine taşındı.

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        Genel Sekreter Yardımcısı Gündoğan da anıtta inceleme yaptı

        Gökay Bacan'ın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alana giderek mevcut durumu yerinde değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin art arda gerçekleştirdiği incelemeler, uzun süredir bakımsız durumda bulunan anıtın geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

        Gözler İzmir ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinde

        Atatürk Anıtı'nın İzmir'in Bergama ilçesinin idari sınırları içerisinde bulunması nedeniyle yapılacak düzenlemelerde kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığı belirtiliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin gerçekleştirdiği tespitlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak anıtın bakım, onarım ve çevre düzenlemesine yönelik gerekli adımların atılması bekleniyor.

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        Mehmet Gülümser'in yıllardır sürdürdüğü girişimlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgilenmesi, anıtın yeniden düzenlenmesi yönündeki beklentileri artırdı. Yapılan incelemelerin somut çalışmalara dönüşmesi yönünde sürecin ilerlemesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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