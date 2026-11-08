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        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu'dan Ayvalık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret Rektör Oğurlu ve beraberindeki heyet, akreditasyon çalışmalarını yerinde inceledi

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberindeki rektör yardımcılarıyla birlikte Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri, akreditasyon süreci ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl da katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu'dan Ayvalık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret Rektör Oğurlu ve beraberindeki heyet, akreditasyon çalışmalarını yerinde inceledi

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberindeki rektör yardımcılarıyla birlikte Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri, akreditasyon süreci ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl da katıldı.

        Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yakup Dinç tarafından karşılanan üniversite yönetimi, İşletme Yönetimi Programı kapsamında yürütülen akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Yüksekokulda incelemelerde bulunan Rektör Oğurlu ve beraberindeki heyet, eğitim kalitesinin artırılması, akademik gelişim ve akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Öğrencilere kariyer fuarı daveti

        Ziyaret kapsamında, 2324 Aralık 2026 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek olan Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı da gündeme geldi. Rektör Oğurlu, fuarın içeriği hakkında bilgiler vererek Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerini etkinliğe davet etti.

        Prof. Dr. Yakup Dinç'e tebrik

        Ziyarette ayrıca Ayvalık Meslek Yüksekokulu müdürü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim üyesi Yakup Dinç'in profesörlük kadrosuna atanması da gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Prof. Dr. Yakup Dinç'i akademik kariyerindeki bu önemli gelişmeden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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        Müdür Dinç'ten üniversite yönetimine teşekkür

        Ayvalık Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Yakup Dinç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Oğurlu ve rektör yardımcılarına teşekkür etti. Yüksekokulun mevcut durumu, eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Dinç, üniversite yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Ziyaret, yüksekokulda gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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