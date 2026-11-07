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        Balıkesirspor - Gaziemir Spor: 3-1

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor tadilat ve saha zemini çalışmaları tamamlanan evi Balıkesir Atatürk Stadı'na bu sezon kavuştuğu ilk maçta Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip evinde taraftarı önünde 8 ve 40'ıncı dakikalarda golcüsü Emre Gemici ile 45+2'de Göktuğ'un golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibin tek golü 90+4'üncü dakikada Mustafa Çalışkan'dan geldi. Daha önce ev Aliağa ve Soma'da ev sahibi olduğu maçları kazanan Bal-Kes bu skorla iç sahada 5'te 5 yapıp 20 puanla play-off hattındaki yerini korudu. Gaziemir Spor, 10 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Balıkesirspor - Gaziemir Spor: 3-1

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor tadilat ve saha zemini çalışmaları tamamlanan evi Balıkesir Atatürk Stadı'na bu sezon kavuştuğu ilk maçta Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip evinde taraftarı önünde 8 ve 40’ıncı dakikalarda golcüsü Emre Gemici ile 45+2’de Göktuğ’un golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibin tek golü 90+4’üncü dakikada Mustafa Çalışkan’dan geldi. Daha önce ev Aliağa ve Soma’da ev sahibi olduğu maçları kazanan Bal-Kes bu skorla iç sahada 5'te 5 yapıp 20 puanla play-off hattındaki yerini korudu. Gaziemir Spor, 10 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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