Balıkesirspor - Gaziemir Spor: 3-1

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor tadilat ve saha zemini çalışmaları tamamlanan evi Balıkesir Atatürk Stadı'na bu sezon kavuştuğu ilk maçta Gaziemir Spor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip evinde taraftarı önünde 8 ve 40’ıncı dakikalarda golcüsü Emre Gemici ile 45+2’de Göktuğ’un golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibin tek golü 90+4’üncü dakikada Mustafa Çalışkan’dan geldi. Daha önce ev Aliağa ve Soma’da ev sahibi olduğu maçları kazanan Bal-Kes bu skorla iç sahada 5'te 5 yapıp 20 puanla play-off hattındaki yerini korudu. Gaziemir Spor, 10 puanda kaldı.