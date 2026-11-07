Edremit'te aracın ön panjuruna sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler tilkiyi dikkatli bir çalışmayla kurtardı. Sağlık durumu kontrol edilen tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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