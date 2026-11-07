Balıkesir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile beraberindeki 10 yaşındaki kızı Eliz A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın duvarının arasına sıkıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.

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