Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balya'da 2 katlı müstakil evde yangın

        Balya'da 2 katlı müstakil evde yangın

        Balıkesir'in Balya ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Balya'da 2 katlı müstakil evde yangın

        Balıkesir’in Balya ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Edinilen bigiye göre, Doğanlar Mahallesi’nde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Balya Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı öldü
        Balıkesir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne ve kızı öldü
        Kamyonun çarpıp, duvara sıkıştırdığı otomobildeki anne ile kızı öldü
        Kamyonun çarpıp, duvara sıkıştırdığı otomobildeki anne ile kızı öldü
        Tek yumrukla ölen Soner'in davasında tahliye edilen 2 sanık, itiraz üzerine...
        Tek yumrukla ölen Soner'in davasında tahliye edilen 2 sanık, itiraz üzerine...
        Burhaniye'de vatandaşlar sabah namazında Hanay Camiinde buluştu
        Burhaniye'de vatandaşlar sabah namazında Hanay Camiinde buluştu
        Erdek'te ölü yunus kıyıya vurdu
        Erdek'te ölü yunus kıyıya vurdu
        Edremit'te kamyon ile otomobil çarpıştı, anne kız hayatını kaybetti Anne ve...
        Edremit'te kamyon ile otomobil çarpıştı, anne kız hayatını kaybetti Anne ve...