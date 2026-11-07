Erdek'te ölü yunus kıyıya vurdu

Yunusun ölüm nedeni henüz bilinmezken, olayın deniz kirliliği, balıkçılık faaliyetleri veya doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak incelemeyle belirlenebileceği ifade edildi.

Olay, Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran bir yunusun hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanın öldüğünü gördü. Dalgaların etkisiyle sahile sürüklendiği değerlendirilen yunusun cansız bedeni cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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