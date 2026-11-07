İTÜ'lü genç mimarlardan Küçükköy'ün kültürel mirasına akademik katkı Küçükköy'ün tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için akademik çalışmalar ele alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi dokusu, özgün mimarisi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Küçükköy Mahallesi'nin korunmasına yönelik akademik çalışmalar sürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelerek bölgenin kültürel mirasına yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Ayvalık Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, Küçükköy'ün tarihi kimliğinin korunması, geleneksel mimari dokusunun yaşatılması ve kültürel mirasının yeniden canlandırılmasına yönelik konular ele alındı. Genç mimar adaylarının Küçükköy üzerine yürüttükleri akademik çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, tarihi yapıların korunması, bölgenin özgün kent kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılması ve bilimsel çalışmaların yerel yönetim uygulamalarına sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

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Başkan Ergin: "Üniversitelerle iş birliğini önemsiyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Küçükköy'e yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasında akademik bilgi birikiminin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversitelerle gerçekleştirilen iş birliklerinin Ayvalık'ın kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, bu tür bilimsel ve akademik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Küçükköy'ün tarihi kimliği geleceğe taşınacak

Küçükköy'ün sahip olduğu mimari ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen buluşmada, genç mimar adaylarının akademik çalışmalarının bölgenin geleceğine ışık tutabileceği değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Ergin, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek eğitim ve meslek yaşamlarında başarılar diledi.