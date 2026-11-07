Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri İTÜ'lü genç mimarlardan Küçükköy'ün kültürel mirasına akademik katkı Küçükköy'ün tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için akademik çalışmalar ele alındı

        İTÜ'lü genç mimarlardan Küçükköy'ün kültürel mirasına akademik katkı Küçükköy'ün tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için akademik çalışmalar ele alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi dokusu, özgün mimarisi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Küçükköy Mahallesi'nin korunmasına yönelik akademik çalışmalar sürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelerek bölgenin kültürel mirasına yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        İTÜ'lü genç mimarlardan Küçükköy'ün kültürel mirasına akademik katkı Küçükköy'ün tarihi dokusunun korunması ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için akademik çalışmalar ele alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi dokusu, özgün mimarisi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Küçükköy Mahallesi'nin korunmasına yönelik akademik çalışmalar sürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelerek bölgenin kültürel mirasına yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

        Ayvalık Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, Küçükköy'ün tarihi kimliğinin korunması, geleneksel mimari dokusunun yaşatılması ve kültürel mirasının yeniden canlandırılmasına yönelik konular ele alındı. Genç mimar adaylarının Küçükköy üzerine yürüttükleri akademik çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, tarihi yapıların korunması, bölgenin özgün kent kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılması ve bilimsel çalışmaların yerel yönetim uygulamalarına sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

        REKLAM

        Başkan Ergin: "Üniversitelerle iş birliğini önemsiyoruz"

        İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Küçükköy'e yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasında akademik bilgi birikiminin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversitelerle gerçekleştirilen iş birliklerinin Ayvalık'ın kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, bu tür bilimsel ve akademik çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Küçükköy'ün tarihi kimliği geleceğe taşınacak

        Küçükköy'ün sahip olduğu mimari ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen buluşmada, genç mimar adaylarının akademik çalışmalarının bölgenin geleceğine ışık tutabileceği değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Ergin, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek eğitim ve meslek yaşamlarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Bandırma'da Karacabey Merinosu kuzuları dünyaya gelmeye başladı
        Bandırma'da Karacabey Merinosu kuzuları dünyaya gelmeye başladı
        Milletvekili Mustafa Canbey, Turhan Çömez'in "Uçak Nerede?" sorusuna kürsüd...
        Milletvekili Mustafa Canbey, Turhan Çömez'in "Uçak Nerede?" sorusuna kürsüd...
        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birincisi old...
        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birincisi old...
        Balıkesir Üniversite Hastanesi kanser teşhis ve tedavisine başlıyor Rektör...
        Balıkesir Üniversite Hastanesi kanser teşhis ve tedavisine başlıyor Rektör...
        Balıkesir'de 14. Gönen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı a...
        Balıkesir'de 14. Gönen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı a...
        Marmara Adası'nda geyikler doğayla buluşturuldu
        Marmara Adası'nda geyikler doğayla buluşturuldu