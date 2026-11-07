Balıkesir Üniversite Hastanesi kanser teşhis ve tedavisine başlıyor Rektör Yücel Oğurlu: "Bu hastalıkları hastanemiz içinde çözebilmek için yeni atılımlar yapıyoruz"

Balıkesir'de 20 ilçe ve çevre illerde kansere yakalanan hastaların Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi yoğunluğuna Balıkesir Üniversite Hastanesi'nden destek geliyor. Balıkesir Üniversitesi, şehirdeki kanser vakalarının teşhis ve tedavisi noktasında kolları sıvadı. Rektör Yücel Oğurlu, 2027 yılında kanser hastalarına da hizmet vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Balıkesir'de hastalığa bağlı ölümlerin yaklaşık 15'i iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanıyor. Şehirde kanser vakalarına müdahale eden tek hastane bulunması vatandaşların hizmet alımını zorlaştırırken, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, Atatürk Şehir Hastanesi'nin yükünün farkında olduklarını ve 2027 yılında bu yükün altına girerek vatandaşlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Rektör Oğurlu, "Üniversitemiz son yıllarda büyük gelişme kaydetti. Bu gelişmeyi tüm bölümlerde yaşadığı gibi hastanemizde de yaşıyoruz. Üniversite bünyesine geçtiğimiz 3 yıl içinde 70 kadar yeni hoca transfer ettik. Bu kadromuza ek olarak da cihaz desteğimiz ile birlikte eksik olan yönlerimizi tamamladık. Balıkesir Üniversitesi çok farklı bir yere doğru gidiyor inşallah. Kanser hastalarının tedavi konusu bizim uzun süre hayalimizde olan bir konuydu. Ben köken olarak Balıkesirliyim. Ben hem dayımı hem de teyzemin oğlunu kanser hastalığından kaybettim. Erken teşhis olmadığı için. Balıkesir'de de bu hastalığın ne kadar yaygın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim Bursa'ya İzmir'e diğer şehirlere hasta göndermiyor olmamız gerekir. Bu hastalıkları şehirde, araştırma hastanesi içinde çözebilmeliyiz. Bununla ilgili yeni atılımlar yapıyoruz, sonuçlarını da önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz" dedi.