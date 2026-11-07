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        Ayvalık Kadın İnisiyatifi'nden Başkan Mesut Ergin'e ziyaret

        Ayvalık Kadın İnisiyatifi üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 05:46 Güncelleme:
        Ayvalık Kadın İnisiyatifi'nden Başkan Mesut Ergin'e ziyaret

        Ayvalık Kadın İnisiyatifi üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret etti.

        Kadın çalışmalarına yönelik destekleri dolayısıyla Başkan Ergin’e teşekkür eden inisiyatif üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde kadınların taleplerini ve önerilerini de paylaştı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerde değil, her gün kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir kent oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Ergin, kadınların sesini duyan, ihtiyaçlarını gözeten ve çözüm üreten bir yerel yönetim anlayışıyla dayanışmayı büyütmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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        Başkan Ergin, nazik ziyaretleri ve kadın çalışmalarına sundukları katkılar dolayısıyla Ayvalık Kadın İnisiyatifi üyelerine teşekkür etti.

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