Marmara Adası'nda yaban hayatını desteklemek amacıyla 15 alageyik doğaya salındı

Geyikleri koruyacaklarını ifade eden Dinçer, "Adamızdaki yılkı atlarıyla birlikte geyiklerimiz doğa turizmine de katkı sağlayacaktır. Geyiklerin doğada özgürce dolaşmaları, adanın tanınması ve turizmi açısından büyük katkı sağlayacaktır. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, gazetecilere, adada geyiklerin çoğalmasının tarihi ve kültürel açıdan yeni bir değer oluşturacağını belirtti.

Marmara Adalar Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen program, Nato Tepesi'nde gerçekleştirildi.

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