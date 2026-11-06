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        Marmara Adası'nda yaban hayatını desteklemek amacıyla 15 alageyik doğaya salındı

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaban hayatını desteklemek ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla doğaya 15 alageyik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Marmara Adası'nda yaban hayatını desteklemek amacıyla 15 alageyik doğaya salındı

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaban hayatını desteklemek ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla doğaya 15 alageyik bırakıldı.

        Marmara Adalar Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen program, Nato Tepesi'nde gerçekleştirildi.

        Antalya'dan getirilen 15 alageyik, bölgedeki yılkı atlarının da bulunduğu doğal yaşam alanına salındı.

        Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, gazetecilere, adada geyiklerin çoğalmasının tarihi ve kültürel açıdan yeni bir değer oluşturacağını belirtti.

        Geyikleri koruyacaklarını ifade eden Dinçer, "Adamızdaki yılkı atlarıyla birlikte geyiklerimiz doğa turizmine de katkı sağlayacaktır. Geyiklerin doğada özgürce dolaşmaları, adanın tanınması ve turizmi açısından büyük katkı sağlayacaktır. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

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        Programa, Marmara Kaymakamı Sedat Akpınar, DKMP 2. Bölge Müdürü Üzeyir Özarslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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