Edremit'in il olma hedefinde başkanlar el ele Körfez belediye başkanlarından ortak irade: Edremit'in il olması için güç birliği mesajı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit'in il olması hedefi doğrultusunda Körfez belediye başkanlarını ziyaret ederek ortak hareket ve dayanışma çağrısında bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare toplantısının ardından girişimlerine ara vermeden başlayan Başkan Ertaş; Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci de hazır bulundu.

Görüşmelerde Edremit'in il olması talebinin yalnızca bir ilçenin değil, tüm Edremit Körfezi'nin ortak geleceğini ilgilendirdiği vurgulandı. Bölgenin nüfusu, ekonomik gücü, üretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve stratejik konumunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, il olma hedefi için ilçeler arası dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu.

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Şehir dışında olması nedeniyle ziyaret programına katılamayan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın da sürece destek verdiği, en kısa sürede kendisiyle de bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Körfez belediye başkanlarına misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ederek, "Edremit'imiz, geçmişiyle, bugünüyle ve sahip olduğu potansiyeliyle artık kabuğuna sığmıyor. Bu haklı davada sadece Edremit halkıyla değil, Körfezimizdeki tüm paydaşlarımızla, kıymetli belediye başkanlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Havran, Burhaniye ve Ayvalık belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda gördüğümüz birlik ve beraberlik tablosu en büyük güvencimizdir. Ortak akılla, inançla ve kararlılıkla Edremit'imizi hak ettiği il statüsüne kavuşturana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.