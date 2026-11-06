Edremit'te Kızılay Haftası Coşkusu Fernur Sözen MTAL'de düzenlenen programda, Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri ve dayanışma ön plana çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen programda, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun katılımla yapıldı.

Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın tarihi ve insani yardım faaliyetlerini anlatan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekti. Öğrencilerin hazırladığı tiyatral gösteriler ve şiirler izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program kapsamında Kızılay faaliyetlerinin tanıtıldığı çadır sunumu gerçekleştirilirken, katılımcılara geleneksel lokma ikramında bulunuldu.

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Etkinliğe, Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, hayırsever Fernur Sözen, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Türk Kızılay Edremit Şubesi yetkilileri, ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar okul bahçesinde kurulan stantları ve fotoğraf sergisi gezilerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamı Zafer Engin, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Engin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Gerçekleştirilen Kızılay Haftası programı, öğrencilerde yardımlaşma, gönüllülük ve insan sevgisi bilincinin geliştirilmesine katkı sağladı.