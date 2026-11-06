Kapıdağ ormanlarında gece denetimi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası’ndaki ormanlık alanlarda gece koruma ve mobil denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman suçlarının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla Kapıdağ Yarımadası’nda gece devriyesi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ormanlık alanlarda devriye atan ekipler, kritik güzergâhlarda orman emvali taşıyan araçları durdurarak sevk ve taşıma belgelerini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, yetkililer ormanların korunmasına yönelik gece devriyeleri ve mobil kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.