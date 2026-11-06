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        Erdek'te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi. Yüzlerce kilo balığın yola saçıldığı kazada, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Erdek'te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi. Yüzlerce kilo balığın yola saçıldığı kazada, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, sabah saatlerinde ErdekBandırma kara yolu Düzler mevkii Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.S. idaresindeki 10 E 1060 plakalı oto kurtarıcı üzerinde taşınan 10 ASL 086 plakalı balık yüklü kamyonetin kasası, henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola devrildi. Kasanın kopmasıyla birlikte kamyonette bulunan yüzlerce kilo balık kara yoluna saçılırken, araçta ağır maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı.

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        Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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