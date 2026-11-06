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        Vali Ustaoğlu'ndan Ensar Vakfı'na Ziyaret

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ensar Vakfı Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, ziyaret kapsamında Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı Eşref Uslu ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede karşılıklı sohbet edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı Eşref Uslu, Vali Ustaoğlu'nu vakıfta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek nazik ziyareti ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette İl Başkanı Uslu, vakfın Balıkesir'de yürüttüğü çalışmalar ve kış dönemi faaliyetleri hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi. Görüşmede vakfın eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları da ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Vali Ustaoğlu'ndan Ensar Vakfı'na Ziyaret

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ensar Vakfı Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, ziyaret kapsamında Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı Eşref Uslu ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede karşılıklı sohbet edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı Eşref Uslu, Vali Ustaoğlu'nu vakıfta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek nazik ziyareti ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette İl Başkanı Uslu, vakfın Balıkesir'de yürüttüğü çalışmalar ve kış dönemi faaliyetleri hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi. Görüşmede vakfın eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları da ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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