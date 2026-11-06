Kaz Dağları'nın zirvelerine sezonun ilk karı düştü

Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri, sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kışın gelişini gözler önüne serdi.

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