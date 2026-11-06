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        Kaz Dağları'nın zirvelerine sezonun ilk karı düştü

        Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri, sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kışın gelişini gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Kaz Dağları'nın zirvelerine sezonun ilk karı düştü

        Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri, sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kışın gelişini gözler önüne serdi.

        Kaz Dağları'ndaki ilk kar yağışının ardından ortaya çıkan beyaz örtü, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından görüntülendi. Objektiflere yansıyan görüntüler, bölgenin yüksek kesimlerinde sonbaharın yerini kışa bırakmaya başladığını ortaya koydu.

        Kar yağışıyla birlikte zirvede doğanın görünümü değişirken, beyaz örtü bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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