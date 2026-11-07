Ayvalık Ticaret Odası'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret ATO yönetim kurulu başkanı Halil Aykut, Meclis Başkanı OSman Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından göreve gelen Ayvalık Ticaret Odası yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aykut, Meclis Başkanı Osman Özdoğan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak akıl anlayışıyla hareket edilmesi yönündeki kararlılıklarını ortaya koydu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni dönemde birlik, beraberlik ve iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği mesajı verildi.

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Ziyaretin ardından Ayvalık Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na nazik daveti ve samimi ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortak akılla hareket etmeye, kurumlar arası bağlarımızı güçlendirmeye ve şehrimizin geleceği için sorumluluk almaya hazırız. Ayvalık için hedefimiz belli: Birlikte üretmek, birlikte gelişmek."

Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaret, oda ile TOBB arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda temsil edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.