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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'e ziyaret İki komşu ilçenin belediye başkanları Ayvalık'ta bir araya geldi

        Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'e ziyaret İki komşu ilçenin belediye başkanları Ayvalık'ta bir araya geldi

        Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 05:42 Güncelleme:
        Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'e ziyaret İki komşu ilçenin belediye başkanları Ayvalık'ta bir araya geldi

        Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

        Ayvalık Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ve Zafer Abdi Gökçen de hazır bulundu.

        Samimi bir atmosferde ve sohbet havasında gerçekleşen buluşmada, iki komşu ilçe arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin çalışmaları ve bölgesel konular ele alındı.

        Görüşmede, son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden Edremit'in il olması konusu da gündeme geldi. Edremit'in il statüsü kazanması halinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Edremit Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş ve Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci'yi belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

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