Ayvalık Belediyesi personeline kanserle mücadelede erken teşhis eğitimi

Ayvalık Belediyesi, personeline yönelik kanserle mücadelede erken teşhisin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık eğitimi düzenledi.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde; kanserden korunma yolları, ulusal kanser tarama programları, erken teşhisin önemi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından sunulan ücretsiz tarama hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplum sağlığının korunmasında bilinçlenmenin ve erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalık çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

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Eğitime katkı sunan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne, Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi'ne ve katılım sağlayan belediye personeline teşekkür eden Başkan Ergin, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları sağlık taramalarını ihmal etmemeye davet etti.