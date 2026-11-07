Marmara Adası'nda geyikler doğayla buluşturuldu

Marmara Adası'nda doğal yaşamın desteklenmesi ve yaban hayatının zenginleştirilmesi amacıyla geyik salımı programı düzenlendi. Programa Marmara Kaymakamı Sedat Akpınar, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Burak Yeşiltaş, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Aydemir, Millî Parklar 2. Bölge Müdür Vekili Üzeyir Özaslan, Hayvanları Koruma Şube Müdürü Nihal Bilgici Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

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