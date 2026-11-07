Milletvekili Mustafa Canbey, Turhan Çömez'in "Uçak Nerede?" sorusuna kürsüden yanıt verdi

TBMM Genel Kurulunda iki Balıkesir milletvekili arasında yerli ve millî savunma sanayisi üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in sorusuna Meclis kürsüsünden fotoğraflarla yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin yerli ve millî uçak projelerini gündeme getirdi. Çömez, iktidara yönelik eleştirilerinde, "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Çömez’in sorusuna Canbey’den yanıt

Çömez’in açıklamalarının ardından TBMM kürsüsüne çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayisinde geliştirdiği hava araçlarının fotoğraflarını göstererek soruya yanıt verdi. Başta millî muharip uçak KAAN olmak üzere Türkiye’nin havacılık alanındaki projelerini gündeme taşıyan Canbey, "Uçaklarımız uçuyor!" sözleriyle Çömez’e karşılık verdi.

İki Balıkesir milletvekili arasında yaşanan bu karşılıklı açıklamalar, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin dikkat çeken anlarından biri oldu.