Bandırma'da Karacabey Merinosu kuzuları dünyaya gelmeye başladı

Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yeni kuzuların dünyaya gelmesiyle birlikte üretim sezonunda bereketli bir döneme girildiği belirtildi. Doğumların başlaması, enstitü çalışanları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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