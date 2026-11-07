Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Balya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Balya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Aydoğan'ın evinden ayrılıp kahvehaneye gitmesinin ardından başlayan yangının çıkış nedeninin tespiti için ekiplerin çalışması sürüyor.
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