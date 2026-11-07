Balıkesir'de ikinci el mezatları yoğun ilgi görüyor

Burhaniye ilçesinde, haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Burhaniye ilçesindeki Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezatları devam ederken, Ören Nilhan Otel'de ilk kez düzenlenen mezatta yoğun ilgi gördü. Hatice Erdem’in koordine ettiği ikinci el mezadı Burhaniye’nin yanı sıra Balıkesir, Ayvalık ve İzmir’den de meraklıları bir araya getirdi. Her hafta bir yerde toplanan vatandaşlar, tabaklardan vazolara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak ekonomik kazanç sağlıyor. Mezada ev sahipliği yaptıklarını kaydeden İşletme Sahibi Hicran Biçer "Bu akşam antika severlerle buluştuk. Çok değerli antikalar var, çok değerli parçalar var. Bizde antika severler olarak işletmemizde ilk defa böyle bir etkinlik yaptık ve devamını yapacağız. Her hafta cuma akşamları buradayız. Herkesi bekleriz. Sadece Ören'den değil, Burhaniye, Ayvalık, İzmir'den, Balıkesir'den birçok yerden katılanlar var. Güzel bir katılım ve güzel bir etkileşim oldu, teşekkür ederiz herkese" dedi. Katılımcı Alkan Biçer de, "İlk defa katıldığım mezat gibi bir organizasyonda. Burada gerçekten çok güzel şeyler yaşanıyor. Yani çok değişik bir sektörmüş. Onlarla olmaktan mutluluk duyduk. İnşallah herkesin hayırlı mezatları olur diye tahmin ediyoruz. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Herkesin hayırlı işleri olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.