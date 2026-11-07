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        Balıkesir'de otomobilin panjuruna sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin ön panjuruna kafası sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobilin panjuruna sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin ön panjuruna kafası sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

        Edremit-Ülkü kara yolu Grand Dallas mevkisinde seyreden bir otomobil, aniden yola çıkan tilkiye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tilkinin kafası aracın ön panjuruna sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden zarar görmeden kurtarılan tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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