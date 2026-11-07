Yerel yönetimlerin gelecek vizyonu Edremit'te masaya yatırıldı Uluslararası Vuslat Platformu'nun Balıkesir buluşmasında belediye başkanları, güvenli şehirler, sosyal dayanışma ve yerel kalkınma hedeflerini değerlendirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Uluslararası Vuslat Platformu 4. Balıkesir Buluşması, "Ufuktaki Yeni Türkiye Buluşması" temasıyla devam ediyor. Üç gün sürecek sempozyum kapsamında medya, eğitim, savunma sanayisi, güvenlik ve toplumsal bütünleşme başlıklarında önemli oturumlar gerçekleştiriliyor.

Sempozyumun ilk gününde düzenlenen Serbest Kürsü oturumunda, "Terörden Arındırılmış Müreffeh Türkiye Hedefinde Yerel Yönetimlerin Rolü, Şehir Güvenliği, Sosyal Dayanışma ve Yerel Kalkınma Tecrübeleri" konusu ele alındı.

Ümraniye Belediye Başkan Danışmanı Muhammed Sarı'nın moderatörlüğündeki oturuma Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer katıldı. İki tur halinde gerçekleştirilen oturumda belediye başkanları, yerel yönetimlerde edindikleri saha tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla paylaştı. Toplantıda belediye başkanları yörelerini tanıtma fırsatı buldular. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran'daki yerel yönetim tecrübelerini katılımcılarla paylaşırken ilçemizin köklü tarihinden, kültürel birikiminden, tarımsal üretiminden ve yöresel değerlerinden söz ederek Havran'ı farklı yönleriyle anlattı.

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Oturumda yerel yönetimlerin devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü temas noktalarından biri olduğuna dikkat çekildi. İstişare kültürü, toplumsal huzur, kardeşlik hukuku ve yerel kalkınmanın güçlü şehirlerin temel unsurları olduğu vurgulandı.

Şehirlerin yalnızca yol ve binalardan ibaret olmadığına işaret edilen değerlendirmelerde, asıl kalkınmanın insana, gençlere ve toplumsal dayanışmaya yapılan yatırımlarla mümkün olacağı ifade edildi.

Serbest katılıma açık olarak gerçekleştirilen oturumda salonun tamamen dolu olması dikkat çekti.

Sempozyum programında millî savunma sanayisinde yerlilik, Mavi Vatan, terörsüz Türkiye, bölgesel barış, küresel güç dengeleri ve şehir diplomasisi başlıkları ele alınıyor. Oturumda stratejik iletişim, hibrit tehditler ve dezenformasyonla mücadele konuları masaya yatırılacak. Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış oturumunun ardından sonuç bildirgesi sunulacak, teşekkür plaketleri verilecek ve aile fotoğrafı çekimiyle üç günlük sempozyum tamamlanacak.