Balıkesir'de hafif ticari aracın bahçeye devrildiği kazada sürücü öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızılkeçili Mahallesi Gülbahçe mevkisinde Şükrü B'nin (60) idaresindeki 10 LZ 624 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

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