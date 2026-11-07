Balıkesir'de organ bağışı için umut korteji

Balıkesir'de 10Riders Motosiklet Kulübü, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. "Umut Zincirine Sen de Katıl" sloganıyla düzenlenen etkinlikte motosiklet tutkunları, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekmek için kortej oluşturdu.

Balıkesir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri ve çocukları, "iyiliğin kalbe dokunsun", "bir imza yeni bir hayat", "hayat paylaşınca güzel" gibi metinlerin yazılı olduğu dövizlerle motosikletli kortej oluşturdu. Motor tutkunları şehir merkezindeki tur sonrası, Toplu Taşıma Merkezi (TTM)'nde bir araya geldi.

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TTM'de düzenlenen basın açıklamasında konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İl Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Nazmi Başaran, kendisinin de organ bağışçısı olduğunu belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de 30 binin üzerinde kişinin organ nakli beklediğini ifade eden Başaran, 2025 yılı verilerinin tablonun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Başaran, "Bugün ülkemizde 30 binin üzerinde insanımız kendilerine uzatılacak bir el bekliyor. İyileştirici bir el, yani yeni bir organı umutla bekliyor. 2025 yılı verileri durumun ne kadar kritik boyutta olduğunu gösteriyor. Her iki saatte bir organ nakli sırası bekleyen hastalarımızdan bir kişi maalesef aramızdan ayrılıyor" dedi.

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Organ bağışının yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını vurgulayan Başaran, "Bu rakamlar sadece birer istatistik değil. Sönen ocaklar, yarım kalan hayat hikâyeleri. Organ bağışı bir insana yeniden nefes aldırabilmenin, bir ailenin umudunu yeşertmenin en yüce yoludur" ifadelerini kullandı.

"Beyin ölümü gerçekleştikten sonra geri dönüş şansı yok"

Canlı vericili nakillerin belirli ölçüde fayda sağladığını ancak kadavradan organ bağışının önem taşıdığını dile getiren Başaran, beyin ölümü gerçekleşen hastaların artık hayata dönme şansının bulunmadığını hatırlattı.

Başaran, "Bizim asıl istediğimiz ve dünyada da kabul gören yöntem, yakınlarımız vefat ettiğinde tıp otoriteleri tarafından organlarının bağışlanmasının teklif edilmesi halinde buna izin vermemizdir. Canlıdan nakil yapıldığında vericiye de mutlaka bir zarar verilmiş oluyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra hastaların artık geri dönüş şansı yok. Toprakla buluşacak bir vücut parçasını neden başka bir insanın hayatının uzaması veya yaşam kalitesinin artması için bağışlamıyoruz? Bunu her vatandaşımızın kendisine sorması gerekiyor" diye konuştu.

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Organ bağışında bulunmanın artık kolay ve erişilebilir olduğunu belirten Başaran, vatandaşların eDevlet ve eNabız üzerinden organ bağışı seçeneğini kullanarak bağışçı olabileceğini söyledi.

Etkinliğe destek veren 10Riders Motosiklet Kulübü üyelerine teşekkür eden Başaran, tüm vatandaşları ön yargılarını bir kenara bırakarak organ bağışında bulunmaya ve umut zincirinin bir halkası olmaya davet etti.

Candar: "Bir insanın hayatına dokunabilmek çok değerli"

10Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar da etkinliğin yalnızca bir motosiklet kortejinden ibaret olmadığını, topluma anlamlı bir mesaj vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

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Motosiklet kullanmayı ve yolda olmayı sevdiklerini ancak en anlamlı yolculuklardan birinin insan hayatına dokunabilmek olduğunu ifade eden Candar, "Biz bugün sadece bir kortej için bir araya gelmedik. Anlamlı bir mesajı topluma iletmek için buradayız. Balıkesir Motosiklet Kulübü olarak elbette yolda olmayı ve motosiklet kullanmayı çok seviyoruz. Ancak önemli olan, bir insanın hayatına dokunabildiğiniz yolculuklar. Biz de bugün organ bağışına dikkat çekmek için bir araya geldik. Umarım herkes bunun farkına varabilir. Bir insanın hayatına dokunabilmek çok değerli. Herkesi organ bağışı davetine icabet etmeye davet ediyorum" dedi.

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Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Ünal da etkinliğe katılarak destek veren motosiklet kulübü üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ünal, "Bu desteği tüm arkadaşlarıyla beraber veren motosiklet grubumuza ve bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, bundan sonra bu konuda gösterecekleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği farkındalık etkinliği, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.