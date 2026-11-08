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        Kazdağları'nda ilk bal hasat şenliği düzenlendi

        Edremit Belediyesi ile Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Kazdağları Bal Hasat Şenliği, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Kazdağları'nda ilk bal hasat şenliği düzenlendi

        Edremit Belediyesi ile Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Kazdağları Bal Hasat Şenliği, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Program kapsamında ilk olarak Dereli Bal Ormanı’nda protokol üyeleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Ardından Dereli Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra petek baldan hasat gerçekleştirerek bal tadımına katıldı. Etkinlikte FAO tarafından kooperatif üyesi kadın arıcılara kovan dağıtımı yapılırken, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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        Edremit Kaymakamı Zafer Engin şenlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Kazdağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi’nin üzerinde çok güzel bir doğada ve güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Edremit Kazdağı ve ovadaki tarımsal verimliliğiyle deniz ve termal turizmiyle ve ülkemize gelen misafirleriyle hem doğal hem de sosyal olarak zengin bir ilçe. Bu zenginliğime Kazdağları'nın balını da kooperatifimiz kanalıyla katmış olacağız" dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada; Balıkesir’in arıcılık ve bal üretimindeki çeşitliliğine dikkat çekti. Balıkesir genelinde 26 çeşit bal üretildiğini belirten Akın, kestane, ıhlamur ve soğan balı başta olmak üzere farklı türlerde üretim yapıldığını söyledi.

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        Üreticilerin ürünlerini daha yüksek katma değerle değerlendirebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Akın, arıcılığın desteklenmesinin önemine değindi. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte arıcılara fondan kek ve kovan desteği sağladıklarını belirten Akın, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise ilçenin zenginliklerinin zeytin, zeytinyağı, turizm ve termalle sınırlı olmadığını belirterek, arıcılığın da önemli bir değer olduğunu ifade etti.

        Arıcılığın ekolojik denge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ertaş, "Arı demek sadece bal demek değil. Arıcılığı, bitkilerin üremesi ve çoğalması, çevresel dengenin korunması açısından da çok önemli buluyoruz" dedi.

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        Kazdağları ve çevresinin sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ertaş, bölgenin turizmini destekleyecek ve gelişimine katkı sağlayacak farklı bir destinasyon oluşturmayı hedeflediklerini, bu projeye ciddi destek verdiklerini söyledi.

        Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, konuşmasında Balıkesir’in tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekti. Balıkesir’in yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, Türkiye’nin gıda ihtiyacına da önemli katkı sağlayan ve 100’ün üzerinde ülkeye tarımsal ürün ihraç eden bir şehir olduğunu belirten Düzgün, kentin bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu söyledi.

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        Balıkesir’in büyükbaş hayvan varlığında Türkiye beşincisi, küçükbaş hayvan varlığında ise dokuzuncu sırada yer aldığını ifade eden Düzgün, arıcılık ve arı kolonisi varlığı bakımından da ilin ilk sıralarda bulunduğunu kaydetti.

        Ulusal Kazdağları Bal Hasat Şenliği, gerçekleştirilen bal hasadı, kovan dağıtımı ve yöresel ürün stantlarının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

        Dereli Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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