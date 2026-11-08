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        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 4

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 40 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 4

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 40 mağlup oldu.

        Stat: 17 Eylül

        Hakemler: Yücel Büyük, Mehmet Dura, Enes Berk Güçlü

        Bandırmaspor: Furkan Bekleviç, Lucas Lima, Gianni Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 58), Oluwatosin Kehinde (Yasin Arda Midiliç dk. 81), Yusuf Kocatürk, Enes Çinemre (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), Ali Ülgen, Kerem Donertaş(Dean Lico dk. 29), Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk. 46), Enes Aydın, Mulumba

        Yedekler: Akın Alkan, Ahmet Biler, Muhammet Harun Genç, Mehmet Eray Özbek, Hakan Bilgiç, Recep Yalın Dilek

        Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

        Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Emre Akbaba (Daniele Verde dk. 73), Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 78), Yaya Onogo (Marius Doh dk. 76), Candan Başkale, Muhammed Emin Sarıkaya, Ahmed Traore (Halis Joshua Esen dk. 87)

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        Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kaan Arda Demir

        Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti

        Goller: Bruno (dk. 49 k.k), Onogo (dk. 22), Barış Kalaycı (dk. 87), Daniele Verde (dk. 90) (Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Enes Aydın (dk. 79) (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Mulumba, Lima (Bandırmaspor) Dorukhan Toköz, Traore, Onogo (Fatih Karagümrük)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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