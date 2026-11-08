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        Burhaniye'de Zeytinname Sergisi ilgi gördü

        Burhaniye ilçesinde, 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında, düzenlenen Zeytinname Sergisi ilgi gördü. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Minyatür Resim Sanatı Kursunda üretilen zeytin konulu minyatürler Belediye önünde görücüye çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Burhaniye'de Zeytinname Sergisi ilgi gördü

        Burhaniye ilçesinde, 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında, düzenlenen Zeytinname Sergisi ilgi gördü. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Minyatür Resim Sanatı Kursunda üretilen zeytin konulu minyatürler Belediye önünde görücüye çıktı

        Belediye önünde, geçmişten günümüze uzanan zeytin kültürünü, geleneksel minyatür sanatının özgün anlatımıyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Zeytinname sergisi ilgi gördü. Tarihi Atatürk İlkokulunda kursun devam ettiğini kaydeden ressam Figen Köprülü, "Tablolar, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün, ekonomimizin ve yaşam geleneğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Zeytin ağacının binlerce yıllık yolculuğunu, bereketini, emeğini, doğayla olan bağını ve insanlık tarihindeki yerini farklı kompozisyonlar ve sanatsal yorumlarla ele aldık. 30 kursiyerimizin emeği ve birbirinden farklı minyatür çalışmalarıyla hayat bulan Zeytinname, geleneksel sanatlarımızın günümüzde de yaşatılabileceğini ve çağdaş bir anlatımla gelecek nesillere taşınabileceğini göstermektedir. Sergimize gösterilen yoğun ilgi, ziyaretçilerimizin beğenileri ve kursumuza katılmak isteyen sanatseverlerin ilgisi bizlere büyük mutluluk ve gurur verdi. Burhaniye'nin zeytin kimliğini sanatla buluşturduğumuz bu anlamlı projede emeği geçen tüm kursiyerlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, Burhaniye Belediyemize ve festival organizasyonunda emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde minyatür sanatı eğitimlerimiz, farklı konu ve tekniklerde yeni çalışmalarla devam etmektedir. Bizler inanıyoruz ki; zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanır. Sanat ise bu köklerden beslenerek kültürümüzü yaşatır" diye konuştu.

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