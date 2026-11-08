Balıkesirspor evine mutlu döndü

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, bakım çalışmaları sona eren Balıkesir Atatürk Stadı'nda bu sezon çıktığı ilk maçında Gaziemir SK'yı 3-1 mağlup ederek evinde 3 puan sevinci yaşadı. Daha önce Aliağa ve Soma'da ev sahibi olduğu 4 karşılaşmayı kazanan kırmızı-beyazlılar, taraftarına kavuştuğu Gaziemir galibiyetiyle birlikte iç sahada 5'te 5 yaparak 15 puan topladı. İlk 45 dakikada bulduğu gollerle zafere uzanan Balıkesirspor'da tecrübeli santrfor Emre Gemici, attığı 2 golle toplam gol sayısını 14'e çıkardı. Balıkesirspor ligde çarşamba günü Kepez Spor'a konuk olacak.

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