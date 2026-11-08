Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesirspor evine mutlu döndü

        Balıkesirspor evine mutlu döndü

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, bakım çalışmaları sona eren Balıkesir Atatürk Stadı'nda bu sezon çıktığı ilk maçında Gaziemir SK'yı 3-1 mağlup ederek evinde 3 puan sevinci yaşadı. Daha önce Aliağa ve Soma'da ev sahibi olduğu 4 karşılaşmayı kazanan kırmızı-beyazlılar, taraftarına kavuştuğu Gaziemir galibiyetiyle birlikte iç sahada 5'te 5 yaparak 15 puan topladı. İlk 45 dakikada bulduğu gollerle zafere uzanan Balıkesirspor'da tecrübeli santrfor Emre Gemici, attığı 2 golle toplam gol sayısını 14'e çıkardı. Balıkesirspor ligde çarşamba günü Kepez Spor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Balıkesirspor evine mutlu döndü

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, bakım çalışmaları sona eren Balıkesir Atatürk Stadı'nda bu sezon çıktığı ilk maçında Gaziemir SK'yı 3-1 mağlup ederek evinde 3 puan sevinci yaşadı. Daha önce Aliağa ve Soma'da ev sahibi olduğu 4 karşılaşmayı kazanan kırmızı-beyazlılar, taraftarına kavuştuğu Gaziemir galibiyetiyle birlikte iç sahada 5'te 5 yaparak 15 puan topladı. İlk 45 dakikada bulduğu gollerle zafere uzanan Balıkesirspor'da tecrübeli santrfor Emre Gemici, attığı 2 golle toplam gol sayısını 14'e çıkardı. Balıkesirspor ligde çarşamba günü Kepez Spor'a konuk olacak.

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Yücel Yılmaz, Yasin Sagay ve Eşref Uslu Ayvalık'ta açılışta buluştu
        Yücel Yılmaz, Yasin Sagay ve Eşref Uslu Ayvalık'ta açılışta buluştu
        Bağyüzü'ndeki Atatürk anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete g...
        Bağyüzü'ndeki Atatürk anıtı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete g...
        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu'dan Ayvalık Meslek Yüksekokulu'na ziy...
        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu'dan Ayvalık Meslek Yüksekokulu'na ziy...
        Balıkesirspor - Gaziemir Spor: 3-1
        Balıkesirspor - Gaziemir Spor: 3-1
        Balıkesir'de organ bağışı için umut korteji
        Balıkesir'de organ bağışı için umut korteji
        Yerel yönetimlerin gelecek vizyonu Edremit'te masaya yatırıldı Uluslararası...
        Yerel yönetimlerin gelecek vizyonu Edremit'te masaya yatırıldı Uluslararası...