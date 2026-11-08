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        Burhaniye'de zeytin odunlarından hazırlanan mutfak gereçleri ilgi gördü.

        Burhaniye ilçesinde, marangoz Hakan Cin'in zeytin odunlarından hazırladığı mutfak gereçleri ilgi gördü. Zeytin odunlarından 800 çeşit ürün hazırladıklarını kaydeden Hakan usta, yurt dışına da ürün gönderdiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Burhaniye'de zeytin odunlarından hazırlanan mutfak gereçleri ilgi gördü.

        Burhaniye ilçesinde, marangoz Hakan Cin’in zeytin odunlarından hazırladığı mutfak gereçleri ilgi gördü. Zeytin odunlarından 800 çeşit ürün hazırladıklarını kaydeden Hakan usta, yurt dışına da ürün gönderdiklerini söyledi.

        Burhaniye'de düzenlenen 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliğinde açılan stantta zeytin odunlarından üretilen mutfak gereçleri ilgi gördü. 55 yaşındaki Hakan Cin, 7 yıldır zeytin odunlarından 800 çeşit ürün hazırladıklarını söyledi. 40 yıllık marangoz olduğunu kaydeden Hakan Cin, "Pelitköy Mahallesindeki atölyemizde bunları üretiyoruz. Eski yıllar da sobalarda yakılan zeytin odunlarını değerlendiriyoruz. Mutfak gereçlerinden masa sandalyelere kadar 800 çeşit ürünümüz var. Antibakteriyel olan bu ürünler ilgi görmektedir. Bugün de burada ürünlerimizi tanıtıyoruz" dedi.

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