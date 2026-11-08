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        Balıkesir'de Kazdağları Bal Hasat Şenliği düzenlendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesinin katkılarıyla "Kazdağları Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Balıkesir'de Kazdağları Bal Hasat Şenliği düzenlendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesinin katkılarıyla "Kazdağları Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

        İlçeye bağlı Kırsal Dereli Mahallesi Meydanı'nda düzenlenen şenlikte protokol üyeleri, Kazdağları Bal Ormanı'ndan getirilen peteklerde sezonun ilk bal hasadını gerçekleştirdi, yerel üreticiler stant açarak ürünlerini tanıttı.

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle yürütülen "Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında şenlikte bal üreticilerine 100 adet katlı arı kovanı teslim edildi.

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        Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından folklor gösterisinin sunulduğu etkinlik sonunda katılımcılara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

        Programda konuşma yapan Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, kentin arıcılıktaki gücüne dikkati çekerek, "Arıcılıkta Türkiye'de ilk 10 içerisindeyiz. 187 bin adet kovan varlığına, 2 binin üzerinde arı yetiştiricisine ve 2 bin tonun üzerinde bal üretimine sahip bir şehiriz." dedi.

        Tarımsal üretimin ve çiftçilerin her zaman desteklendiğini belirten Düzgün, şunları kaydetti:

        "İvrindi'den Susurluk'a, Gönen'den Ayvalık'a, Edremit'ten Havran'a kadar ilimizin tüm alanlarında, dünyada tarımdan kaçışa rağmen köylerinde kalarak üretmeye devam eden yetiştiricilerimize destek oluyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın desteği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çiftçimizin yanındayız. 2025 yılı itibarıyla Balıkesirli üreticilerimize verdiğimiz nakit destek miktarı 2,4 milyar liraya ulaştı."

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        Düzgün, Balıkesir balının aroma ve kalite bakımından özel bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

        Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit'in doğal, sosyal ve turizm zenginliklerine dikkati çekerek, Kazdağları balının kurulacak kooperatifler kanalıyla ilçenin marka değerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, bölgedeki kooperatifleşmeyi ve kadın gücünü desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, kovanların bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kent genelinde 26 farklı çeşitte bal üretildiğine işaret ederek, üreticilere verilen katma değer desteklerinin süreceğini belirtti.

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        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da arıcılığın yalnızca bal üretimi olmadığını, aynı zamanda doğanın dengesini ve bitkisel üretimin devamlılığını sağlayan stratejik bir çevre faaliyeti olduğunun altını çizdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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