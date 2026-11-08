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        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük'e 40 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Salvatore Bocchetti açıklamalarda bulundu. Takımla birlikte sadece bir antrenman yapma fırsatı bulduğunu belirten Bocchetti, "Kesinlikle kolay olmadı. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz bu antrenman da çok iyi geçti. Oyuncu grubu gerçekten karakter koydu. Bugün sahada iyi bir reaksiyon gösterdiler. Özellikle aldığımız kötü sonuçlardan sonra bugün sahada bu reaksiyonu en iyi şekilde gösterdiler. Gördüğüm grup gerçekten karakterli oyunculardan oluşuyor. İnsanlıkları son derece yüksek. Bu iyi gidişin devamını bekliyoruz. Onun dışında biz çok köklü ve tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Tarihi renklerimiz var ve bu yüzden her maçta mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Ertuğrul Arslan: "Taraftarımıza böyle bir futbol izlettirdiğimiz için üzgünüm"

        Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise 40'lık mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, takımın sahada istediği oyunu ortaya koyamadığını söyledi. Önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ancak maçın hiçbir bölümünde istediklerini gerçekleştiremediklerini ifade eden Arslan, "Mağlup olduk, üzgünüz. Şu an çok söylenecek bir şey yok. Taraftarlarımıza böyle bir futbol izlettirdiğimiz için üzgünüm. Bunun sorumluluğunu her zaman alan birisiyim. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

        Genç bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Ertuğrul Arslan, özellikle erken gelen golün ardından ikinci gol öncesinde topu kendi ayaklarında kaybetmelerinin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

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        "Eğer bizim gitmemiz takım için hayırlı olacaksa bunu değerlendiririz"

        Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bandırmaspor'da Ertuğrul Arslan'a istifa etmeyi düşünüp, düşünmediği de soruldu. Konuyla ilgili değerlendirmesinde sıcağı sıcağına karar vermek istemediğini söyleyen Arslan, yönetimle görüşeceklerini belirtti. Takımın menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Ertuğrul Arslan, "Eğer bizim gitmemiz takım için hayırlı olacaksa bunu da değerlendiririz. Ben buraya geldiğimden beri elimden gelenin en iyisini yapmaya, mücadele etmeye çalışıyorum. Bazen böyle kötü günler olur" değerlendirmesinde bulundu.

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        Taraftarların tepkisini anladığını aktaran Arslan, bazı sözlerin kendisini üzmesine rağmen taraftarlara cevap vermek istemediğini kaydetti. Bandırmaspor'un menfaatlerinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Ertuğrul Arslan, "Biz buraya koltuğa kazık çakmaya gelmedik. Bandırmaspor'un menfaatine ne varsa ben her şeyi yaparım" diye konuştu.

        Çok emek verdiklerini ancak taraftarlara böyle bir karşılaşma izlettirdikleri için büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Arslan, hem tribündeki hem de ekranları başındaki taraftarlardan özür diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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