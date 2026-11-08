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        Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kulüp başkanı Murat Karakoyun, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kulüp başkanı Murat Karakoyun, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını bildirdi.

        Karakoyun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 aydır büyük bir gurur ve onurla sürdürdüğü Bandırmaspor Kulübü Başkanlığı görevine bugün veda etmek durumunda olduğunu belirtti.

        Göreve geldikleri ilk günden itibaren yol arkadaşlarıyla birlikte hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadıklarını vurgulayan Karakoyun, şunları kaydetti:

        "Bandırmaspor'un başarısı için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalıştık. Sürekli gelişen, gelişirken yarışan, genç oyuncular yetiştirerek Türk futboluna kazandıran ve oyuncu satışlarından sürdürülebilir gelir elde eden bir Bandırmaspor oluşturmak için mücadele ettik. Bu doğrultuda yarattığımız gelir kaynaklarıyla, yüksek bütçelerin ve güçlü desteklerin kaçınılmaz olduğu mevcut ekonomik koşullarda ve bu zorlu ligde takımımızı ayakta tutmak, rekabetçi kılmak ve geleceğe taşımak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak geldiğimiz noktada maddi ve manevi anlamda gereken desteği göremememiz, destek talebiyle başvurduğumuz her yerden elimiz boş dönmemiz ve mevcut ekonomik şartların bizleri ciddi şekilde yıpratması nedeniyle, bu görevi Bandırmaspor’a yakışan seviyede sürdürememe kaygısı taşımaya başladık."

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        Karakoyun, Bandırmaspor Kulübünün önünü açmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

        "Şunun özellikle bilinmesini isterim ki bu karar yalnızca Bandırmaspor Kulübünün ve camiamızın geleceğinin önünü açmak amacıyla alınmıştır. En büyük temennimiz bizden esirgenen maddi ve manevi desteğin, bundan sonra bu onurlu göreve talip olacak arkadaşlarımıza eksiksiz şekilde verilmesidir. Ben, yol arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimiz bundan sonra da birer Bandırmaspor taraftarı olarak kulübümüze hizmet etmekten şeref duyacağız. Bandırmaspor'un her zaman, her şartta ve sonuna kadar yanında olacağımızı tüm camiamızın bilmesini isterim. Bu büyük camiaya hizmet etme onurunu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyorum."

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