Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli: "Bilinçli çiftçi, bol ve bereketli tarım demektir"

Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, çiftçilerin tarım teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla düzenlediği fabrika gezilerini sürdürüyor. Çiftçiler, bu kez Bandırma ilçesindeki traktör fabrikasını gezerek, yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli'nin organize ettiği gezide Bandırma ilçesindeki traktör fabrikasını ziyaret eden çiftçiler, modern traktörlerin üretim aşamalarını yerinde inceleyerek, tarım makinelerinde kullanılan yeni teknolojiler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik organizasyonları her ay düzenlediklerini belirten Ersan Adli, Bergama, Dikili, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki üreticileri dönüşümlü olarak fabrika gezilerine götürdüklerini söyledi. Amaçlarının çiftçilerin gelişen tarım teknolojilerini yakından tanımalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Adli, modern tarım uygulamalarının üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmada önemli rol oynadığına dikkat çekti.

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"Tarımsal kalkınmanın temelinde çiftçi ve köylümüz var"

Tarımsal kalkınmanın en önemli unsurunun çiftçiler ve köylüler olduğunu ifade eden Adli, "Çiftçimiz ve köylümüz, toprağını işleme konusunda ne kadar bilinçli olursa ülkemizde tarımsal üretim de o kadar ileriye gidecektir. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bilinçli çiftçi, bol ve bereketli tarım demektir. Üreticilerimizin çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini, modern tarım araçlarını tanımalarını ve üretimde daha verimli yöntemler kullanmalarını istiyoruz" dedi.

"Önce çiftçi, önce köylü diyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylüye verdiği önemi hatırlatan Adli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ‘Köylü milletin efendisidir.' Biz de bu anlayış doğrultusunda hareket ederek köylümüzü ve çiftçimizi kalkındırmak zorundayız. Tarımın gelişmesi, üreticimizin bilgi ve teknolojiyle buluşmasından geçiyor. Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak her zaman önce çiftçi, önce köylü diyoruz. Çünkü güçlü çiftçi, güçlü tarım; güçlü tarım ise güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

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Çiftçilere yönelik geziler devam edecek

Son günlerde adı sık sık Ayvalık Ziraat Odası seçim yarışında oda başkanlığına namzet gösterilen Ersan Adli, Bergama'dan Edremit'e kadar uzanan geniş bir bölgede çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, her ay farklı ilçelerden üreticileri modern tarım teknolojileriyle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.