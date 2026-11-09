Bandırma'da trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı

Kaza, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde, KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 AUR 047 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.