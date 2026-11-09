Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Balıkesir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı işçi taşıyan minibüs, Halaçlar Mahallesi mevkisinde, T.K. idaresindeki 45 HB 2930 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, otomobildeki Yavuz Aydoğan'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan 5 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aydoğan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Bandırma'daki kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Bandırma'daki kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edi...
        Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edi...
        Bandırma'da trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı
        Bandırma'da trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı
        Üniversite gençliği festivalde bir araya geldi
        Üniversite gençliği festivalde bir araya geldi
        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı
        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı
        Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi Ayvalık Ziraat Odası Meclis B...
        Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi Ayvalık Ziraat Odası Meclis B...