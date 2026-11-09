Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

        Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eğlence mekânı önünde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eğlence mekânı önünde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil’in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

        Olay, 21 Mart 2026 tarihinde Bandırma’da meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef’in (32) attığı yumruğun başına isabet etmesiyle yere düşen Soner Çil (26), bilincini kaybetti. İddiaya göre, Çil yerde hareketsiz yatarken Ahmet Enes Erdem (33) de ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

        Ancak cumhuriyet savcısının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi. Tekrar gözaltına alınan 2 sanık, çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Bandırma'da trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı
        Bandırma'da trafik kazası: Araçta sıkışan sürücü yaralı kurtarıldı
        Üniversite gençliği festivalde bir araya geldi
        Üniversite gençliği festivalde bir araya geldi
        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı
        Burhaniye'de develere havut giydirme hayırları başladı
        Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi Ayvalık Ziraat Odası Meclis B...
        Ayvalıklı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi Ayvalık Ziraat Odası Meclis B...
        Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Bandırmaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
        Kazdağları'nda ilk bal hasat şenliği düzenlendi
        Kazdağları'nda ilk bal hasat şenliği düzenlendi