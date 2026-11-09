Tek yumrukla hayatını kaybeden Soner'in davasında yeni gelişme: Tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı

Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor.

Ancak cumhuriyet savcısının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi. Tekrar gözaltına alınan 2 sanık, çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Mart 2026 tarihinde Bandırma’da meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef’in (32) attığı yumruğun başına isabet etmesiyle yere düşen Soner Çil (26), bilincini kaybetti. İddiaya göre, Çil yerde hareketsiz yatarken Ahmet Enes Erdem (33) de ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eğlence mekânı önünde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil’in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

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