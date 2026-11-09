Başkan Akın'dan 10 Kasım mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün yalnızca bir milletin kderini değiştiren büyük bir komutan ve devlet adamı değil; aynı zamanda bağımsızlık, çağdaşlık ve özgürlük mücadelesinin ölümsüz simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Akın, Ulu Önder’i rahmet ve minnetle andı. Atatürk’ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, büyük bir milletin kderini değiştiren, bağımsızlık mücadelemize önderlik eden, bizlere özgür bir vatan ve bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 88. yıl dönümünde, tarifsiz bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz."

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"10 Kasım, yalnızca bir yas ve anma günü değildir"

"10 Kasım, yalnızca bir yas ve anma günü değildir." diyen Başkan Akın mesajının devamında: "10 Kasım; Ulu Önder’imizin fikirlerini yeniden anlamanın, onun gösterdiği hedefleri hatırlamanın, Cumhuriyet’imize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha haykırmanın günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en karanlık günlerinde umudunu kaybetmeyenlerin önderi, bağımsızlığı karakteri bilenlerin yol göstericisi olmuştur. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek başlattığı Milli Mücadele, milletimizin azmi ve inancıyla zafere ulaşmış; bu zafer, Cumhuriyet ile taçlanmıştır. O, yalnızca bir ülkeyi kurtarmamış, bir millete kendi geleceğini tayin etme iradesini kazandırmıştır. Bizler, Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’de yaşayan insanlar olarak Büyük Gazi’nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’imizin kuruluşundaki büyük fedakârlıkları çok iyi biliyoruz. Bu topraklar, Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımlarına ev sahipliği yapmış, vatanın bölünmez bütünlüğü için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Balıkesir’in Kuvayımilliye ruhu ile Atatürk’ün bağımsızlık ve özgürlük idealleri aynı mücadelede, aynı inançta buluşmuştur" ifadelerine yer verdi.

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"Ata’mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz"

Akın mesajında: "Bugün bizlere düşen en büyük görev; Ulu Önder’in emanet ettiği Cumhuriyet’imizi demokrasiyle, adaletle, eşitlikle ve kardeşlikle daha da güçlendirmektir. Onun ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’imizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü biliyoruz ki Atatürk’ü anlamak, yalnızca onu anmak değil; fikirlerini yaşatmak, gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla yürümektir. Çünkü ‘Fikirler ölmez!’ Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ata’mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize söz veriyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.