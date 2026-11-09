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        Balıkesir'de satranç turnuvasına 160 sporcu katıldı

        10 Kasım Atatürk'ün Anma Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya Burhaniye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 160 sporcu katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Balıkesir'de satranç turnuvasına 160 sporcu katıldı

        10 Kasım Atatürk’ün Anma Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen turnuvaya Burhaniye’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 160 sporcu katıldı.

        Ahmet Akın Kültür Merkezinde 4 kategoride, 2 gün devam eden 10 Kasım Atatürk’ün Anma Satranç Turnuvası 160 sporcuyu buluşturdu. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Başarılı sporcuların ödülleri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Satranç Balıkesir İl Temsilcisi Mete Deniz tarafından verildi. Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, " Sporcularımızı ve ailelerini, Burhaniye'mizde iki gün süreyle ağırlamaktan mutluluk duydum, bunu sizlere ifade etmek istiyorum. Katılan sporcularımızın büyük bir kısmı Balıkesir ilimizde. Fakat Burhaniye başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Yalova illerinden de iştirak etmişlerdir. Dört kategoride yapılmıştır, turnuvamız, iki gün süren turnuvamız. 8 yaş altı grubu, 10 yaş ve altı grubu, 14 yaş ve altı grubu, bir de açık kategori olmak üzere 4 kategoride yapıldı" dedi. Satranç İl Temsilcisi Mete Deniz de, " Bu anlamlı günde hüzünlü olduğumuz, süre diliminde Atatürk'ü anma satranç turnuvası düzenledik. Burhaniye Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bir turnuvada yine satranç severlerle buluştuk. 160 sporcunun toplamda kayıt olup katıldığı ve dört kategoride gerçekleşen satranç turnuvasında 20 tane kupa ve 40 tane sporcularımıza ilk ona giren sporcularımıza ve ilk beşe giren sporcularımıza kupa olacak şekilde ödüller verildi." dedi.

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